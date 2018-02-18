Правительство Швеции планирует сажать пиратов на шесть лет

Министерство юстиции Швеции получило рекомендации, как необходимо наказывать преступников, уличённых в пиратстве. Правительству предлагают ввести понятие "грубого нарушения" законов об авторских правах и торговых марках, по которому обвиняемый может получить до шести лет тюрьмы.

Изменения также позволят арестовывать собственность в виде доменных имён. Лицам, которым будет предъявлено обвинение в преступлениях по этим статьям "обычного" уровня, может грозить штраф или срок до двух лет.