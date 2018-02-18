Правительство Швеции планирует сажать пиратов на шесть лет
Уже существующие виды наказаний на территории государства многие считают слишком мягкими.
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Министерство юстиции Швеции получило рекомендации, как необходимо наказывать преступников, уличённых в пиратстве. Правительству предлагают ввести понятие "грубого нарушения" законов об авторских правах и торговых марках, по которому обвиняемый может получить до шести лет тюрьмы.
Изменения также позволят арестовывать собственность в виде доменных имён. Лицам, которым будет предъявлено обвинение в преступлениях по этим статьям "обычного" уровня, может грозить штраф или срок до двух лет.
Напомним, в 2017 году Высший суд Швеции установил, что, хотя приговоры, включающие тюремный срок, в некоторых случаях могут смягчаться, не было никаких законных оснований для заключения преступников, которые нарушали закон об авторском праве.