Геймер нашёл утраченную игру по фильму "Крепкий орешек"

Пользователь сайта Assembler Games под псевдонимом 10ahu обнаружил у себя прототип игры Die Hard 64. Она создавалась по мотивам фильма "Крепкий орешек" для консоли Nintendo 64.

Игра должна была стать сиквелом фильмов, продолжив историю Джона Макклейна, которого сыграл Брюс Уиллис. Проектом занималась команда Bits Studios, в которую также входил 10ahu.

Всего разработчики планировали 24 уровня.