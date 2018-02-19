В ведомстве отметили, что больше всего вопросов от людей касались введения ограничительных мероприятий в школах и детских садах во время эпидемии гриппа.

Роспотребнадзор дал более 30 тысяч консультаций и советов жителям РФ по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в ходе горячей линии. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Отмечается, что консультации для россиян проходили с 22 января по 5 февраля. Помимо того, специалисты консультировали граждан и на личном приёме.