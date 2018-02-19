Overwatch теперь доступна для всех. Но временно
Разработчики проводят так называемые бесплатные выходные. Они открыли доступ к популярной игре.
Фото © Blizzard Entertainment
Студия Blizzard в очередной раз решила порадовать поклонников Overwatch. Разработчики объявили открытым доступ к игре всем желающим.
Сейчас абсолютно каждый пользователь может совершенно бесплатно поиграть в Overwatch. Игра доступна для владельцев ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Акция продлится до 21 февраля, 11:00 по московскому времени.