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Опубликовано 19 февраля 2018, 08:15

Overwatch теперь доступна для всех. Но временно

Разработчики проводят так называемые бесплатные выходные. Они открыли доступ к популярной игре.

Фото &copy;&nbsp;Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Студия Blizzard в очередной раз решила порадовать поклонников Overwatch. Разработчики объявили открытым доступ к игре всем желающим.

Сейчас абсолютно каждый пользователь может совершенно бесплатно поиграть в Overwatch. Игра доступна для владельцев ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Акция продлится до 21 февраля, 11:00 по московскому времени.

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Сергей Сурепин
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