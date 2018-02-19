Overwatch теперь доступна для всех. Но временно

Студия Blizzard в очередной раз решила порадовать поклонников Overwatch. Разработчики объявили открытым доступ к игре всем желающим.

Сейчас абсолютно каждый пользователь может совершенно бесплатно поиграть в Overwatch. Игра доступна для владельцев ПК, PlayStation 4 и Xbox One.