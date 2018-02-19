Володин рассказал, почему Путина поддержало большинство россиян

Как отметил председатель Госдумы, действующий российский лидер многое сделал для своей страны.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным критикам президента России разгадку "феномена Путина", который пользуется поддержкой большинства россиян.

— Нужно просто исходить из того, что действительно Путин — сильный президент, многое сделал для своей страны и граждане нашей страны его поддерживают, — сказал Володин в интервью RTS.

Как отметил спикер, по данным соцопросов, нынешний глава государства пользуется поддержкой более чем 80% россиян. Как подчеркнул Володин, решать, кто будет президентом РФ, должен российский народ. И именно гражданам страны определять, какой будет конкуренция.