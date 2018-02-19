Володин рассказал, почему Путина поддержало большинство россиян
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Как отметил председатель Госдумы, действующий российский лидер многое сделал для своей страны.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил западным критикам президента России разгадку "феномена Путина", который пользуется поддержкой большинства россиян.
— Нужно просто исходить из того, что действительно Путин — сильный президент, многое сделал для своей страны и граждане нашей страны его поддерживают, — сказал Володин в интервью RTS.
Как отметил спикер, по данным соцопросов, нынешний глава государства пользуется поддержкой более чем 80% россиян. Как подчеркнул Володин, решать, кто будет президентом РФ, должен российский народ. И именно гражданам страны определять, какой будет конкуренция.
— Если более 80% населения России поддерживает президента Путина, а все социологические исследования говорят об этом, нужно просто понимать, что во главе России стоит самый популярный политик и граждане нашей страны оценивают своего президента, поддерживают его и, надеюсь, что и дальше будут поддерживать, — отметил он.