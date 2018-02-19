Геймерам предложили майнить за бонусы в популярных играх

Фирма Aura выпустила приложение GammaNow. Оно позволяет геймерам жертвовать вычислительную мощностью своих компьютеров для майнинга. В качестве награды компания предложила бонусы для популярных игр.

В зависимости от времени работы компьютера с запущенной программой пользователей будет получать очки GammaPoints. Их можно потратить для покупки предметов в играх. Сейчас сервис поддерживает Overwatch, Hearthstone и League of Legends.