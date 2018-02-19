Фанаты "Марио" готовы установить новый рекорд. Его невозможно будет побить
Энтузиасты продолжают различными способами проходить игру Super Mario Bros., чтобы стать лучшими.
Фото: © Nintendo Prime
Игра Super Mario Bros. до сих пор сохраняет популярность среди геймеров, которые любят проходить игры на время. За последние тридцать лет они настолько отточили алгоритм прохождения игры, что сейчас опытные пользователи пытаются обновить рекорд лишь на миллисекунды.
Недавно профессиональный спидраннер Kosmic прошёл игру за 4:56,462. Этот рекорд на 66 миллисекунд лучше предыдущего показателя. Профессиональные игроки уверены, что сейчас они близки к рекорду, который невозможно будет побить.
Напомним, игра Super Mario Bros. вышла в 1985 году. Сейчас она доступна не только на консолях Nintendo, но и ПК, мобильных устройствах и других платформах.