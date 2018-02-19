Энтузиасты превратили популярную игру в копию Mortal Kombat
Фанаты продолжают всячески изощряться над популярными играми. Теперь пришло время Overwatch.
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Авторы YouTube-канала TNG решили показать, как бы выглядела игра Overwatch, будь она файтингом. Само собой, энтузиасты вдохновлялись Mortal Kombat.
Участники проекта представили шестиминутное видео. В нём уже знакомые геймерам персонажи сражаются друг с другом.
Видео собрало много просмотров и положительных комментариев. Геймеры остались довольны полученным результатом. Возможно, авторы оригинала вдохновятся этой идей и выпустят нечто подобное.