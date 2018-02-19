Энтузиасты превратили популярную игру в копию Mortal Kombat

Авторы YouTube-канала TNG решили показать, как бы выглядела игра Overwatch, будь она файтингом. Само собой, энтузиасты вдохновлялись Mortal Kombat.

Участники проекта представили шестиминутное видео. В нём уже знакомые геймерам персонажи сражаются друг с другом.