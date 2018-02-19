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Регион
Опубликовано 19 февраля 2018, 09:34

Энтузиасты превратили популярную игру в копию Mortal Kombat

Фанаты продолжают всячески изощряться над популярными играми. Теперь пришло время Overwatch.

Скриншот &copy; L!FE

Скриншот © L!FE

Авторы YouTube-канала TNG решили показать, как бы выглядела игра Overwatch, будь она файтингом. Само собой, энтузиасты вдохновлялись Mortal Kombat.

Участники проекта представили шестиминутное видео. В нём уже знакомые геймерам персонажи сражаются друг с другом.

Видео собрало много просмотров и положительных комментариев. Геймеры остались довольны полученным результатом. Возможно, авторы оригинала вдохновятся этой идей и выпустят нечто подобное.

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Сергей Сурепин
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