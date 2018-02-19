Создатели культовой World of Warcraft порадовали поклонников игры
Разработчики вернули обратно популярный рейд. Теперь игроки массово возвращаются проходить его.
Скриншот видео: youtube.com/World of Warcraft
Студия Blizzard вернула в World of Warcraft рейд "Ульдуар". Впервые он будет доступен в игре в 2009 году. Игроки положительно отзывались о новинке, поэтому разработчики решили снова порадовать фанатов.
Как и в первоначальной версии, игроки получили возможность объединиться в команды. Состав — от 10 до 30 человек. Из поверженных противников геймеры получают предметы, которые пригодятся в прохождении других заданий.
К сожалению, рейд будет доступен только на протяжении одной недели и раз в несколько месяцев.