Создатели культовой World of Warcraft порадовали поклонников игры

Студия Blizzard вернула в World of Warcraft рейд "Ульдуар". Впервые он будет доступен в игре в 2009 году. Игроки положительно отзывались о новинке, поэтому разработчики решили снова порадовать фанатов.

Как и в первоначальной версии, игроки получили возможность объединиться в команды. Состав — от 10 до 30 человек. Из поверженных противников геймеры получают предметы, которые пригодятся в прохождении других заданий.