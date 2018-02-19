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Опубликовано 19 февраля 2018, 10:14

Создатели культовой World of Warcraft порадовали поклонников игры

Разработчики вернули обратно популярный рейд. Теперь игроки массово возвращаются проходить его.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/World of Warcraft

Скриншот видео: youtube.com/World of Warcraft

Студия Blizzard вернула в World of Warcraft рейд "Ульдуар". Впервые он будет доступен в игре в 2009 году. Игроки положительно отзывались о новинке, поэтому разработчики решили снова порадовать фанатов.

Как и в первоначальной версии, игроки получили возможность объединиться в команды. Состав — от 10 до 30 человек. Из поверженных противников геймеры получают предметы, которые пригодятся в прохождении других заданий.

К сожалению, рейд будет доступен только на протяжении одной недели и раз в несколько месяцев.

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Сергей Сурепин
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