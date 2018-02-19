К выходу готовится игра, в которой можно будет собрать компьютер своей мечты

Разработчики считают, что их проект позволит геймерам лучше познакомиться с устройством системного блока. Пользователям в PC Building Simulator необходимо будет создать собственную мастерскую по ремонту компьютеров. Во время игры вы будете диагностировать, ремонтировать, собирать и улучшать компьютеры.