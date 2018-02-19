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Опубликовано 19 февраля 2018, 11:11

К выходу готовится игра, в которой можно будет собрать компьютер своей мечты

Разработчики активно занимаются проектом под названием PC Building Simulator. В нём вы сможете собрать компьютер.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Компания Irregular Corporation готовит к выходу симулятор сборки персонального компьютера. Игра получит название PC Building Simulator.

Разработчики считают, что их проект позволит геймерам лучше познакомиться с устройством системного блока. Пользователям в PC Building Simulator необходимо будет создать собственную мастерскую по ремонту компьютеров. Во время игры вы будете диагностировать, ремонтировать, собирать и улучшать компьютеры.

Игра выйдет уже в марте 2018 года.

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Сергей Сурепин
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