Убийство Мартина Лютера Кинга воссоздали в виртуальной реальности

Дэрек Хэм из Университета Северной Каролины представил новую игру. Проект получил название I Am A Man. Разработчик использовал технологию виртуальной реальности, чтобы рассказать об убийстве Мартина Лютера Кинга.

Геймерам предстоит перенестись в город Мемфис в 1968 год. История начнётся с забастовки чёрных работников санитарно-гигиенической службы, недовольных условиями труда. В демонстрациях участвовал Мартин Лютер Кинг.