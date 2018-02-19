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Опубликовано 19 февраля 2018, 11:44

Убийство Мартина Лютера Кинга воссоздали в виртуальной реальности

Разработчики представили новую игру. Она затрагивает исторические моменты реальной жизни.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Дэрек Хэм из Университета Северной Каролины представил новую игру. Проект получил название I Am A Man. Разработчик использовал технологию виртуальной реальности, чтобы рассказать об убийстве Мартина Лютера Кинга.

Геймерам предстоит перенестись в город Мемфис в 1968 год. История начнётся с забастовки чёрных работников санитарно-гигиенической службы, недовольных условиями труда. В демонстрациях участвовал Мартин Лютер Кинг.

Игроки увидят убийство активиста собственными глазами. По словам разработчиков, игра будет доступна уже 4 апреля.

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Сергей Сурепин
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