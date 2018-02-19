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Регион
Опубликовано 19 февраля 2018, 11:15

Лавров назвал вступление Черногории в НАТО искусственным и ненужным

Флаг Североатлантиечского альянса. Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий&nbsp;

Флаг Североатлантиечского альянса. Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий 

России доводит все свои оценки о расширении НАТО до партнёров на Балканах, указали в МИД.

Глава МИД России считает вступление Черногории в Североатлантический альянс абсолютно "искусственным и ненужным". Заявление прозвучало в интервью сербскому каналу БЕТА.

— Кстати, обратили внимание, что такой метод выявления настроений народа, как референдум, становится всё менее популярным при принятии достаточно судьбоносных решений, — добавил дипломат.

Лавров отметил, что расширение НАТО на Балканах не несёт опасности для России, но и не обеспечивает при этом безопасность региона.

Ранее, оценивая вступление Черногории в альянс, в МИД РФ высказывали мнение, что страну пытаются использовать "как разменную монету".

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Марина Калегина
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