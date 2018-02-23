На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков
Экстравагантная весенняя коллекция была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и получила название "Восточный сад".
Южнокорейский дизайнер Каймин, работавший в своё время с эпатажными мировыми звёздами Леди Гагой и Бьорк, ошеломил присутствующих показом своей новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Фото: instagram.com/kaiminofficial
На подиум вышли модели в плащах и коротких куртках, надетых на голое тело. Дизайнер решил обойтись минимальным количеством вещей, поэтому образ завершали сексуальные высокие ботфорты и босоножки на каблуке. На этот раз интимные зоны манекенщиц прикрывали не трусики, а меховые парики.
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Стоит отметить, что всё внимание зрителей было приковано именно к необычному аксессуару в области бикини.
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Экстравагантную коллекция Каймин назвал "Восточный сад". Проделанную работу дизайнер связал с поиском нового и желанием разрушить границы и иерархии.
Фото: instagram.com/kaiminofficial
Фото: instagram.com/kaiminofficial