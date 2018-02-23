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Регион
Опубликовано 23 февраля 2018, 20:00

На Неделе моды в Нью-Йорке известный дизайнер представил парики для лобков

Экстравагантная весенняя коллекция была представлена на Неделе моды в Нью-Йорке и получила название "Восточный сад".

Южнокорейский дизайнер Каймин, работавший в своё время с эпатажными мировыми звёздами Леди Гагой и Бьорк, ошеломил присутствующих показом своей новой коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке.

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

На подиум вышли модели в плащах и коротких куртках, надетых на голое тело. Дизайнер решил обойтись минимальным количеством вещей, поэтому образ завершали сексуальные высокие ботфорты и босоножки на каблуке. На этот раз интимные зоны манекенщиц прикрывали не трусики, а меховые парики.

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Стоит отметить, что всё внимание зрителей было приковано именно к необычному аксессуару в области бикини.

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Экстравагантную коллекция Каймин назвал "Восточный сад". Проделанную работу дизайнер связал с поиском нового и желанием разрушить границы и иерархии.

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

Фото: instagram.com/kaiminofficial

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Яна Недомолкина
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