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Опубликовано 19 февраля 2018, 14:41

Володин рассказал, кому антироссийские санкции США нанесли ущерб

Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении России, в первую очередь нанесли ущерб европейским странам. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с представителями деловых кругов в Швеции.

— Говоря о санкционной политике, конечно, следует признать, что она прежде всего нанесла ущерб европейским странам. У нас объём товарооборота с европейскими странами в десятки раз больше, чем с США, — сказал он.

По его мнению, Америка преследует цель не только ограничить свободную торговлю со стороны России, но и ослабить на этом рынке европейские компании. США пытаются усложнить процесс поставки из РФ газа и других продуктов и предложить взамен сотрудничество со своими компаниями, говорит председатель ГД.

Володин подчеркнул, что Россия никогда никого не подводила на этом рынке — она является проверенным партнёром.

Напомним, ранее Минюст США обвинил российских граждан и отечественные организации во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

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Катерина Александрова
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