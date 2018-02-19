Володин рассказал, кому антироссийские санкции США нанесли ущерб

Санкции, введённые Соединёнными Штатами в отношении России, в первую очередь нанесли ущерб европейским странам. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с представителями деловых кругов в Швеции.

— Говоря о санкционной политике, конечно, следует признать, что она прежде всего нанесла ущерб европейским странам. У нас объём товарооборота с европейскими странами в десятки раз больше, чем с США, — сказал он.

По его мнению, Америка преследует цель не только ограничить свободную торговлю со стороны России, но и ослабить на этом рынке европейские компании. США пытаются усложнить процесс поставки из РФ газа и других продуктов и предложить взамен сотрудничество со своими компаниями, говорит председатель ГД.

Володин подчеркнул, что Россия никогда никого не подводила на этом рынке — она является проверенным партнёром.