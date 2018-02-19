В Госдуме рассказали о цели антироссийской риторики США и НАТО

В нижней палате парламента отметили, что Запад применяет привычные и отработанные на других странах методы давления и недобросовестной конкуренции.

Антироссийская риторика США и их союзников по НАТО преследует цель устранения России как конкурента во всех сферах развития, заявил член Комитета по международным делам Государственной думы Сергей Железняк.

— Вся антироссийская риторика со стороны Соединённых Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу направлена на заветную цель русофобов — ликвидировать в лице нашей страны конкурента во всех сферах развития. Для этого наши оппоненты используют привычные и отработанные на других странах методы давления и недобросовестной конкуренции с широким кругом информационно-политических инструментов, каждый раз удивляя очередными фантазиями о российской агрессии, — отметил депутат.

При этом, как считает Железняк, американский президент Дональд Трамп, понимая абсурдность антироссийских заявлений, в том числе по поводу вмешательства РФ в выборы в США, "смеётся" над безостановочными поисками причастности "руки Москвы".

— За призывом господина Трампа "поумней, Америка!" стоит понимание, что раскол, разногласия и хаос в Штатах — дело рук политических элит внутри страны, не способных в силу амбиций прийти к консенсусу для стабилизации обстановки, — подчеркнул Железняк.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).