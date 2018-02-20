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Регион
Опубликовано 20 февраля 2018, 04:43

Швеция может ввести войска на восток Украины

Шведские солдаты. Фото: &copy;&nbsp;Soren Andersson/TT News Agency via REUTERS

Шведские солдаты. Фото: © Soren Andersson/TT News Agency via REUTERS

Министр обороны Швеции заявил, что страна готова поддержать миссию ООН, но пока не даёт никаких комментариев о том, как будет протекать миротворческая операция.

Швеция рассматривает вариант введения войск на восток Украины для содействия ООН. Об этом заявил глава шведского оборонительного ведомства Петер Хультквист в эфире Шведского радио.

Ранее на Мюнхенской конференции Хультквист сообщил, что страна готова оказать содействие в миротворческой миссии ООН. Также он отметил, что пока не планирует строить догадки о том, как шведские войска будут оперировать рядом с границей РФ. Кроме того, шведский министр заявил, что пока не знает, как будет разворачиваться миссия ООН.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что не верит в улучшение ситуации на востоке Украины при размещении там миротворцев. Некоторые представители США и НАТО согласились с мнением Макфола.

Российский президент Владимир Путин поддержал решение об отправке миротворцев в Донбасс при условии, что их функция будет заключаться в обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава РФ также подчеркнул, что Украине необходимо самостоятельно вести диалог с ДНР и ЛНР по урегулированию кризиса.

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Юнона Александрова
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