Швеция может ввести войска на восток Украины

Министр обороны Швеции заявил, что страна готова поддержать миссию ООН, но пока не даёт никаких комментариев о том, как будет протекать миротворческая операция.

Швеция рассматривает вариант введения войск на восток Украины для содействия ООН. Об этом заявил глава шведского оборонительного ведомства Петер Хультквист в эфире Шведского радио.

Ранее на Мюнхенской конференции Хультквист сообщил, что страна готова оказать содействие в миротворческой миссии ООН. Также он отметил, что пока не планирует строить догадки о том, как шведские войска будут оперировать рядом с границей РФ. Кроме того, шведский министр заявил, что пока не знает, как будет разворачиваться миссия ООН.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что не верит в улучшение ситуации на востоке Украины при размещении там миротворцев. Некоторые представители США и НАТО согласились с мнением Макфола.