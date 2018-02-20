Эпидемиологический порог превышен в трёх районах: Охинском, Поронайском и Томаринском. По прогнозам, спад заболеваемости в регионе начнётся только через полтора месяца.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области регистрируют на Сахалине грипп А(H3N2). Причём на территории острова его не было почти 20 лет.

— В области зарегистрировано 73 случая заболевания гриппом, в том числе у пяти беременных женщин. В структуре циркулирующих вирусов гриппа доминирует вирус А(H3N2), который почти 20 лет не появлялся в Сахалинской области. Поэтому он более агрессивен, активнее идёт его передача, — сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Галина Ковтонюк.

По её словам, большинство заболевших — это взрослые. Причём в 85 процентах случаев люди не были привиты.

Также представитель ведомства рассказала, что в регионе от ОРВИ и осложнений проходит лечение более 2,3 тысячи человек.

— Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на Сахалине закрыли на карантин 35 классов в 13 школах. Ограничительные меры введены во всех больницах, поликлиниках и амбулаториях области, — заявила Ковтонюк.