В России может появиться министерство виртуальной реальности
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По мнению авторов проекта, это будет способствовать развитию экономики страны и укреплению благосостояния граждан.
Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. Как сообщает RT, письмо с соответствующей инициативой он направил Кабмину РФ.
По словам парламентария, технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир, что можно использовать в туризме, медицине, образовании, торговле и даже военной подготовке. В связи с этим создание отдельного министерства поможет стране совершить прорыв и стать передовой в этой сфере.
— Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень, — пояснил Чернышов.
Цель нового министерства автор инициативы видит в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в России с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов.
Кроме того, по мнению депутата, ведомство поможет в цифровизации россиян, что будет способствовать развитию экономики государства и укреплению благосостояния граждан страны. Так, врачи с помощью VR смогут вести удалённый приём больных, а школьники смогут изучать материал методом "полного погружения".