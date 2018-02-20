В России может появиться министерство виртуальной реальности

По мнению авторов проекта, это будет способствовать развитию экономики страны и укреплению благосостояния граждан.

Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает создать министерство новых технологий и виртуальной реальности. Как сообщает RT, письмо с соответствующей инициативой он направил Кабмину РФ.

По словам парламентария, технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр и позволяют полностью погрузить человека в другой мир, что можно использовать в туризме, медицине, образовании, торговле и даже военной подготовке. В связи с этим создание отдельного министерства поможет стране совершить прорыв и стать передовой в этой сфере.

— Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень, — пояснил Чернышов.

Цель нового министерства автор инициативы видит в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в России с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов.