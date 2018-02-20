Создатели культовой Max Payne назвали дату выхода следующей игры
Разработчики сейчас активно трудятся над новым проектом. Нас ждёт масштабный боевик.
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Студия Remedy рассказала, когда выйдет будущая игра, известная под кодовым названием Project 7. Ранее команда работала над Max Payne, Quantum Break и Alan Wake.
Новая игра будет доступна уже в 2019 году. Издателем проекта выступит компания 505 Games. Она также занимается продвижением боевика от Remedy.
По словам разработчиков, игра уже прошла путь от ранней стадии до непосредственного производства. Согласно финансовому отчёту Remedy, в этом году команда работает сразу над двумя играми.