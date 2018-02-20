Создатели культовой Max Payne назвали дату выхода следующей игры

Студия Remedy рассказала, когда выйдет будущая игра, известная под кодовым названием Project 7. Ранее команда работала над Max Payne, Quantum Break и Alan Wake.

Новая игра будет доступна уже в 2019 году. Издателем проекта выступит компания 505 Games. Она также занимается продвижением боевика от Remedy.