На PlayStation 4 протестируют игру по культовому аниме "Наруто"
Разработчики представили файтинг под названием Naruto to Boruto: Shinobi Striker.
Команда Bandai Namco заявила о проведении открытого бета-тестирования новой игры — Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Игра пока будет доступна исключительно для владельцев PlayStation 4.
По словам разработчиков, они создали командный аренный файтинг 4 на 4 человека. Сама игра создана во вселенной "Наруто".
Сама игра выйдет позже в этом году. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.