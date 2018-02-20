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Опубликовано 20 февраля 2018, 10:35

На PlayStation 4 протестируют игру по культовому аниме "Наруто"

Разработчики представили файтинг под названием Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Команда Bandai Namco заявила о проведении открытого бета-тестирования новой игры — Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Игра пока будет доступна исключительно для владельцев PlayStation 4.

По словам разработчиков, они создали командный аренный файтинг 4 на 4 человека. Сама игра создана во вселенной "Наруто".

Сама игра выйдет позже в этом году. Она будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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