На PlayStation 4 протестируют игру по культовому аниме "Наруто"

Команда Bandai Namco заявила о проведении открытого бета-тестирования новой игры — Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Игра пока будет доступна исключительно для владельцев PlayStation 4.

По словам разработчиков, они создали командный аренный файтинг 4 на 4 человека. Сама игра создана во вселенной "Наруто".