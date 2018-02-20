Создатели "Ведьмака" пообещали захватывающие сражения в своей новой игре
Разработчики активно занимаются своим новым проектом. Игру обещают представить в ближайшее время.
Фото © Victor Gollancz
Студия CD Projekt RED сообщила, что в долгожданной игре Cyberpunk 2077 будет много увлекательных и захватывающих сражений. До этого команда работала над игрой "Ведьмак".
Сейчас студия продолжает активно работать над новой RPG с элементами боевика. Команда уже ищет гейм-дизайнера, который специализируется на создании боевых систем.
Выход игры Cyberpunk 2077 ожидается в 2019 году. Предполагается, что боевик нам покажут на выставке E3 этим летом.