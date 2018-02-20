Продолжение популярной игры о коррумпированной полиции выйдет в 2018 году

Разработчики This Is the Police анонсировали вторую часть игры. Команда сообщила, что продолжение будет доступно уже в 2018 году.

Сиквел сохранит основные механики оригинальной игры и добавит множество новых элементов. Также в продолжении будут абсолютно новые герои, которые бросят вызов преступности в маленьком американском городе.