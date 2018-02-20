Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2018, 11:44

Продолжение популярной игры о коррумпированной полиции выйдет в 2018 году

Долгожданный сиквел приключенческой игры доберётся до персональных компьютеров и консолей.

Фото &copy;&nbsp;Weappy Studio

Фото © Weappy Studio

Разработчики This Is the Police анонсировали вторую часть игры. Команда сообщила, что продолжение будет доступно уже в 2018 году.

Сиквел сохранит основные механики оригинальной игры и добавит множество новых элементов. Также в продолжении будут абсолютно новые герои, которые бросят вызов преступности в маленьком американском городе.

Точной даты выхода у игры пока нет. Она будет доступна на ПК, PS4, Xbox One и Switch в этом году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar