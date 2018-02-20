В Минтруде рассказали, когда в России появятся электронные трудовые книжки

Отмечается, что документ будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина.

Электронный документооборот между работодателями и Пенсионным фондом России (ПФР), позволяющий перевести трудовые книжки в электронный формат, может начаться через два года. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

По её словам, электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина.

— Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдаёт работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые "поля". Предполагается, что мы начнём работать в этой системе с 1 января 2020 года, — уточнила чиновник.

Ельцова также подчеркнула, что работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения о трудовой деятельности своего работника в электронном виде с использованием своих информационных систем.