Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 февраля 2018, 14:00

В Минтруде рассказали, когда в России появятся электронные трудовые книжки

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Богодвид

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Отмечается, что документ будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина.

Электронный документооборот между работодателями и Пенсионным фондом России (ПФР), позволяющий перевести трудовые книжки в электронный формат, может начаться через два года. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

По её словам, электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина.

— Это будут небольшие дополнения к тому, что сейчас сдаёт работодатель каждый месяц в электронном виде в ПФР, добавятся некоторые "поля". Предполагается, что мы начнём работать в этой системе с 1 января 2020 года, — уточнила чиновник.

Ельцова также подчеркнула, что работодатель по-прежнему продолжит формировать сведения о трудовой деятельности своего работника в электронном виде с использованием своих информационных систем.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что законопроект о внедрении электронных трудовых книжек будет подготовлен к концу 2018 года.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Максим Топилин
  • СФР
  • Минтруд РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar