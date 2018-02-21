Вскоре после того, как тело кита выбросило на берег, в Сети стали появляться снимки "счастливцев", которым удалось оседлать мёртвое животное или сделать селфи на его фоне.

Фото: twitter.com/INFORMADORCHILE

Этим местные жители не ограничились — на теле кита стали появляться надписи с признаниями в любви.

Ана, я люблю тебя надпись на мёртвом ките

Фото: twitter.com/INFORMADORCHILE

Пользователи социальных сетей пришли в ужас от такого отношения к телу несчастного животного.

Сегодня мы теряем уважение и сочувствие ко всему Carmen Julia Gonzalez Escanilla

Так глупо, с каждым днём ​​мы становимся хуже. Люди, которые сделали это, хотели, чтобы их трупы были подписаны? Они никого не уважают! Xieman Hernandez