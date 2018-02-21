Киса и Ося были здесь. Жители Чили расписали тушу выброшенного на берег кита
На берег города Пунта-Аренас, Чили, выбросило мёртвого синего кита, и местные жители моментально превратили его в аттракцион: на гиганта забирались верхом и оставляли на его коже надписи.
Вскоре после того, как тело кита выбросило на берег, в Сети стали появляться снимки "счастливцев", которым удалось оседлать мёртвое животное или сделать селфи на его фоне.
Фото: twitter.com/INFORMADORCHILE
Этим местные жители не ограничились — на теле кита стали появляться надписи с признаниями в любви.
Ана, я люблю тебя
Фото: twitter.com/INFORMADORCHILE
Пользователи социальных сетей пришли в ужас от такого отношения к телу несчастного животного.
Сегодня мы теряем уважение и сочувствие ко всему
Так глупо, с каждым днём мы становимся хуже. Люди, которые сделали это, хотели, чтобы их трупы были подписаны? Они никого не уважают!
Сейчас власти Чили пытаются установить, что стало причиной смерти кита. Первоначально считалось, что животное погибло от болезни или столкновения с судном, однако специалисты не обнаружили на его теле следов заболевания или серьёзных травм, сообщает Daily Mail.