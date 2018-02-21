Разработчик специально выпустил игру с вирусом, ворующим пароли

Создатель дополнений для популярного симулятора пилота Microsoft Flight Simulator выпустил новую часть игры со встроенным вирусом. Таким образом, авторы игрового контента хотят защититься от пиратов, сообщает Motherboard.

О вирусе в дополнении для симулятора сообщил один из пользователей Reddit. Он обратил внимание, что в загруженной им копии имеется файл text.exe, который оказался Malware — программой для кражи данных. Геймер предположил, что вирусный файл был загружен в архив по вине каких-то хакеров, ведь он скачал пиратскую версию с торрентов. Спустя некоторое время на связь вышел разработчик дополнения FSLabs и заявил, что это он вшил в игру вредоносную программу.

Вирусный файл был внедрён в каждую цифровую копию игры для защиты от пиратства. По словам представителей FSLabs, если пользователь попытается активировать дополнение кодом, который уже был использован ранее (по этой схеме распространяются пиратские видеоигры), то вирус запустится и украдёт все пароли из кэша браузера Chrome. Затем данные будут отправлены на сервера разработчиков. Как ими распорядится FSLabs, неизвестно.