Авторы Civilization VI приструнят гетеросексуальных лидеров-сексистов
Разработчики популярной игры планируют в ближайшее время внести серьёзные изменения.
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На прошлой неделе игра Civilization VI получила крупное обновление — Rise and Fall. Оно вызвало ряд нареканий у поклонников культовой стратегии.
Связано это с тем, что у лидеров наций в повестке дня появились два скрытых параметра, которые сильно влияют на их поведение. Таким образом, лидер может быть Flirtatious, то есть склонным к флирту, или Curmudgeon, то есть грубияном.
Как выяснили игроки, флиртующий правитель склонен хорошо относиться к лидерам других стран противоположного пола и недолюбливают лидеров своего пола, а грубияны действуют с точностью до наоборот — благосклонны к своему полу и антагонистичны к противоположному. Геймеры посчитали такое обновление оскорбительным, а разработчики сообщили, что внесут изменения.