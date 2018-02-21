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Опубликовано 21 февраля 2018, 19:15

Авторы Civilization VI приструнят гетеросексуальных лидеров-сексистов

Разработчики популярной игры планируют в ближайшее время внести серьёзные изменения.

Фото: &copy; civilization.com

Фото: © civilization.com

На прошлой неделе игра Civilization VI получила крупное обновление — Rise and Fall. Оно вызвало ряд нареканий у поклонников культовой стратегии.

Связано это с тем, что у лидеров наций в повестке дня появились два скрытых параметра, которые сильно влияют на их поведение. Таким образом, лидер может быть Flirtatious, то есть склонным к флирту, или Curmudgeon, то есть грубияном.

Как выяснили игроки, флиртующий правитель склонен хорошо относиться к лидерам других стран противоположного пола и недолюбливают лидеров своего пола, а грубияны действуют с точностью до наоборот — благосклонны к своему полу и антагонистичны к противоположному. Геймеры посчитали такое обновление оскорбительным, а разработчики сообщили, что внесут изменения.

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Сергей Сурепин
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