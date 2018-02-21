Авторы Civilization VI приструнят гетеросексуальных лидеров-сексистов

На прошлой неделе игра Civilization VI получила крупное обновление — Rise and Fall. Оно вызвало ряд нареканий у поклонников культовой стратегии.

Связано это с тем, что у лидеров наций в повестке дня появились два скрытых параметра, которые сильно влияют на их поведение. Таким образом, лидер может быть Flirtatious, то есть склонным к флирту, или Curmudgeon, то есть грубияном.