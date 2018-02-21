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Опубликовано 21 февраля 2018, 19:07

Культовая игра Diablo 3 выйдет на самой популярной консоли 2017 года

Фото: &copy; facebook.com/Diablo.eu

Фото: © facebook.com/Diablo.eu

В Сети появилась информация о том, что разработчики планируют перенести игру на Nintendo Switch.

В Сети продолжают обсуждать возможный выход игры от Blizzard на Nintendo Switch. В этот раз стало известно о том, что на гибридной японской консоли появится Diablo 3.

Предполагается, что официальный анонс разработчики сделают в рамках выставки BlizzCon 2018. Она будет проходить в ноябре.

Также ранее Blizzard публиковала на собственном сайте список из новых вакансий. Ряд из них требует от соискателей знаний вселенной Diablo.

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Сергей Сурепин
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