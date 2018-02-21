Культовая игра Diablo 3 выйдет на самой популярной консоли 2017 года
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В Сети появилась информация о том, что разработчики планируют перенести игру на Nintendo Switch.
В Сети продолжают обсуждать возможный выход игры от Blizzard на Nintendo Switch. В этот раз стало известно о том, что на гибридной японской консоли появится Diablo 3.
Предполагается, что официальный анонс разработчики сделают в рамках выставки BlizzCon 2018. Она будет проходить в ноябре.
Также ранее Blizzard публиковала на собственном сайте список из новых вакансий. Ряд из них требует от соискателей знаний вселенной Diablo.