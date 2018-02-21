Microsoft не будет ограничивать поддержку клавиатуры и мыши на Xbox One

Корпоративный вице-президент игрового подразделения Microsoft Майк Ибарра заявил, что у разработчиков игр для Xbox One есть программное обеспечение, которое позволяет определять и блокировать сторонние устройства. По его словам, на этом возможности технологии не ограничиваются.

Таким образом, при желании разработчики могут распределять пользователей в различные матчи в зависимости от их устройства ввода. Поэтому если вы используете геймпад, то вы будете играть с такими же людьми, а в случае использования клавиатуры и мыши ваша команда будет состоять из таких же пользователей.