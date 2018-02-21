Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 19:36

Microsoft не будет ограничивать поддержку клавиатуры и мыши на Xbox One

Геймеры, которым не нравится использовать классический контроллер, могут не переживать.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Marco Verch

Фото: © flickr / Marco Verch

Корпоративный вице-президент игрового подразделения Microsoft Майк Ибарра заявил, что у разработчиков игр для Xbox One есть программное обеспечение, которое позволяет определять и блокировать сторонние устройства. По его словам, на этом возможности технологии не ограничиваются.

Таким образом, при желании разработчики могут распределять пользователей в различные матчи в зависимости от их устройства ввода. Поэтому если вы используете геймпад, то вы будете играть с такими же людьми, а в случае использования клавиатуры и мыши ваша команда будет состоять из таких же пользователей.

Ранее в Microsoft заявили, что введут официальную поддержку клавиатуры и мыши на Xbox One. Пока эта функция реализована не была.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • microsoft
  • Игры
  • xboxone
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar