Авторы культовой российской игры "Корсары" собирают деньги на продолжение
Для этих целей разработчики видеоигры запустили специальную краудфандинговую кампанию.
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Компания Black Sun Game Publishing объявила о начале сбора денег на создание игры "Корсары: Чёрная метка". Краудфандинговая кампания открылась на площадке QIWI Fundl.
По словам разработчиков, они планируют собрать два миллиона рублей на создание игры. Участники кампании, которые внесли более 900 рублей, получат доступ к закрытому бета-тестированию игры.
Сейчас игра создаётся исключительно для ПК. Разработчики обещают делиться новыми подробностями о проекте в процессе его создания.