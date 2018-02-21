Авторы культовой российской игры "Корсары" собирают деньги на продолжение

Компания Black Sun Game Publishing объявила о начале сбора денег на создание игры "Корсары: Чёрная метка". Краудфандинговая кампания открылась на площадке QIWI Fundl.

По словам разработчиков, они планируют собрать два миллиона рублей на создание игры. Участники кампании, которые внесли более 900 рублей, получат доступ к закрытому бета-тестированию игры.