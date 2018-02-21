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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 19:30

Авторы культовой российской игры "Корсары" собирают деньги на продолжение

Для этих целей разработчики видеоигры запустили специальную краудфандинговую кампанию.

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Компания Black Sun Game Publishing объявила о начале сбора денег на создание игры "Корсары: Чёрная метка". Краудфандинговая кампания открылась на площадке QIWI Fundl.

По словам разработчиков, они планируют собрать два миллиона рублей на создание игры. Участники кампании, которые внесли более 900 рублей, получат доступ к закрытому бета-тестированию игры.

Сейчас игра создаётся исключительно для ПК. Разработчики обещают делиться новыми подробностями о проекте в процессе его создания.

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Сергей Сурепин
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