Победительница шоу "Холостяк" рассказала о разрыве с актёром из "Интернов"
Осенью прошлого года стало известно, что 33-летний актёр Илья Глинников расстался со своей невестой — победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Никулиной. Ни Илья, ни Екатерина не комментировали эту новость. В январе Никулина сама сообщила о разрыве.
— Давайте простим тех, кого прощать не хочется. Будем терпеть даже тогда, когда силы на исходе. Дорогая Катя, прочитал твоё интервью и вспомнил, как мы вместе гранат чистили. Как в очках и банданах на 9 Мая смотрели салют на моей любимой крыше. Как мы шли вперёд под пристальным вниманием телекамер и становились сильнее. Хочу пожелать тебе найти себя и найти счастье. Шоу должно продолжаться, — ответил тогда Глинников в "Инстаграме".
А теперь настал черёд ответа Екатерины.
— Если есть желание и цель найти любовь, то её нужно искать не на реалити-шоу, а в реальной жизни, ведь она и так полна приключений. Шоу — это, конечно, колоссальный опыт. Но при таком пристальном внимании очень сложно построить личную жизнь, сохранить её и приумножить, — сообщила она в интервью порталу wmj.ru