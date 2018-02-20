Победительница шоу "Холостяк" рассказала о разрыве с актёром из "Интернов"

Осенью прошлого года стало известно, что 33-летний актёр Илья Глинников расстался со своей невестой — победительницей шоу "Холостяк" Екатериной Никулиной. Ни Илья, ни Екатерина не комментировали эту новость. В январе Никулина сама сообщила о разрыве.

Публикация от Ekaterina Nikulina (@catkate7) Сен 27, 2017 в 7:08 PDT

— Давайте простим тех, кого прощать не хочется. Будем терпеть даже тогда, когда силы на исходе. Дорогая Катя, прочитал твоё интервью и вспомнил, как мы вместе гранат чистили. Как в очках и банданах на 9 Мая смотрели салют на моей любимой крыше. Как мы шли вперёд под пристальным вниманием телекамер и становились сильнее. Хочу пожелать тебе найти себя и найти счастье. Шоу должно продолжаться, — ответил тогда Глинников в "Инстаграме".

Публикация от Ekaterina Nikulina (@catkate7) Авг 2, 2017 в 2:20 PDT

А теперь настал черёд ответа Екатерины.