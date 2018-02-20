По данным Роспотребнадзора, в регионе циркулирует грипп группы А. Чаще всего им болеют дети от семи до 14 лет.

В Самарской области более 30 школ и восемь дошкольных учреждений закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ. На этот шаг пришлось пойти в связи с ростом заболеваемости в регионе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

— В целях недопущения распространения ОРВИ и гриппа полностью закрыты 31 школа, восемь дошкольных учреждений, одна школа-интернат. А также частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69 школ и 46 группах 35 дошкольных учреждений, четырёх классах 1-й школы-интерната, — говорится в сообщении.

По последним данным, за неделю в Самарской области гриппом и ОРВИ заболели 16 485 человек. По сравнению с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 13,22%. Таким образом, эпидпорог оказался превышен на 14,86%.