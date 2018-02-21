Трамп примет в Белом доме премьер-министра Швеции в начале марта

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен проведут встречу 6 марта в Белом доме. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, политики обсудят развитие региональной и глобальной безопасности, а также достижение общих целей в оборонной области.