Трамп примет в Белом доме премьер-министра Швеции в начале марта
Дональд Трамп. Фото: ©Reuters/JONATHAN ERNST
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен проведут встречу 6 марта в Белом доме. Об этом сообщает ABC News.
По информации издания, политики обсудят развитие региональной и глобальной безопасности, а также достижение общих целей в оборонной области.
Отмечается, что встреча будет посвящена углублению связей между США и Швецией. Особое внимание уделят торговле и инвестициям между двумя странами.