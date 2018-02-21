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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 00:02

Трамп примет в Белом доме премьер-министра Швеции в начале марта

Дональд Трамп. Фото: &copy;Reuters/JONATHAN ERNST

Дональд Трамп. Фото: ©Reuters/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен проведут встречу 6 марта в Белом доме. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, политики обсудят развитие региональной и глобальной безопасности, а также достижение общих целей в оборонной области.

Отмечается, что встреча будет посвящена углублению связей между США и Швецией. Особое внимание уделят торговле и инвестициям между двумя странами.

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Эмила Сидорова
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