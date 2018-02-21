Минтруд: Тенденцию снижения рождаемости в РФ можно преодолеть уже в 2018 году

По мнению министра, для этого важно донести до россиян весь пакет мер поддержки.

Тенденцию по снижению рождаемости, которая была зафиксирована в России в 2017 году, можно переломить уже в этом году с помощью принятых на федеральном уровне дополнительных мер. Об этом в ходе совещания в Новосибирске заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

— Приняты ещё дополнительные решения с тем, чтобы попытаться переломить негативный тренд, — сказал он. — Очень хочется надеяться, что в этом, 2018 году, негативная тенденция по снижению рождаемости будет преодолена.

По мнению министра, для этого важно донести до россиян весь пакет мер поддержки, среди которых пособие на первого ребёнка, выплаты на второго, а также программа строительства яслей, которая позволит мамам с гораздо большей уверенностью выйти на работу.

— Через ясли мы сможем повысить доходы семьи, — отметил Топилин, напомнив об ипотеке в 6% для семей с детьми.

— Это очень серьёзная поддержка. Фактически 4,5% будет субсидироваться, — подчеркнул министр. — На фоне продления материнского капитала появляется резерв возможностей для обеспечения нормальных жилищных условий семьи.