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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 10:25

"Испытательный полигон". Матиос предсказал Украине судьбу Югославии

Фото &copy; РИА Новости

Фото © РИА Новости

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предрёк стране судьбу Югославии. По его словам, Незалежная может превратиться в испытательный полигон для урегулирования военных конфликтов.

— Украина снова, и в этом случае уже после Югославии, будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих, или дипломатических, или других новых форм решения военных конфликтов в центре Европы, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Также Матиос отметил, что закон о реинтеграции Донбасса, подписанный президентом страны Петром Порошенко, является политическим и повлечёт за собой соответствующие последствия.

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Иван Гусев
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