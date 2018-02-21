"Испытательный полигон". Матиос предсказал Украине судьбу Югославии

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предрёк стране судьбу Югославии. По его словам, Незалежная может превратиться в испытательный полигон для урегулирования военных конфликтов.

— Украина снова, и в этом случае уже после Югославии, будет тем полигоном испытаний тех или иных миротворческих, или дипломатических, или других новых форм решения военных конфликтов в центре Европы, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".