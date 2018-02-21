В России могут появиться вклады без права снятия денег

В настоящий момент россияне могут закрыть все свои вклады и депозиты в любое время.

В России могут появиться клады без права снятия денег до указанной в договоре даты. Соответствующий законопроект в Госдуму планируется внести в марте-апреле. Об этом RT сообщила председатель Молодёжного парламента Мария Воропаева и подтвердил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который также пояснил, что безотзывный вклад позволит гражданам легче получать ипотечные кредиты и впоследствии погашать их.

Как отметил Аксаков, такой вид вклада сформировался в Германии и во Франции, позволяя людям накапливать деньги для первоначального взноса. Затем же они получают в том же банке ипотечный кредит по льготной ставке.

— Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач, — добавил Аксаков, подчеркнув, что ставка по ипотечному кредиту может быть снижена на 1–2%, если сумма первоначального взноса будет накоплена.