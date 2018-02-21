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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 11:50

Госдума приняла закон о валютной зарплате россиян, работающих за границей

Фото: &copy;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как ранее сообщалось, документ был внесён Правительством России осенью прошлого года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет выплачивать заработную плату сотрудникам российских компаний, находящимся за рубежом, в иностранной валюте.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость подобной меры обусловлена тем, что жизнедеятельность работающих за рубежом россиян также проходит за границей.

Речь идёт о сотрудниках дипломатической службы, работниках дипломатических представительств, консульских учреждений постоянных представительств нашей страны при международных организациях, а также других российских официальных представительств за пределами государства.

Как ранее сообщал Лайф, документ внесло Правительство РФ.

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Майя Селезнёва
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