Госдума приняла закон о валютной зарплате россиян, работающих за границей
Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Как ранее сообщалось, документ был внесён Правительством России осенью прошлого года.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет выплачивать заработную плату сотрудникам российских компаний, находящимся за рубежом, в иностранной валюте.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость подобной меры обусловлена тем, что жизнедеятельность работающих за рубежом россиян также проходит за границей.
Речь идёт о сотрудниках дипломатической службы, работниках дипломатических представительств, консульских учреждений постоянных представительств нашей страны при международных организациях, а также других российских официальных представительств за пределами государства.
Как ранее сообщал Лайф, документ внесло Правительство РФ.