Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 09:52

Xiaomi выпустит самый крутой смартфон для геймеров

В Сети появились технические характеристики нового телефона. Разработчики порадуют геймеров.

Фото: &copy; twitter.com/armoks

Фото: © twitter.com/armoks

Пользователи протестировали Xiaomi Black Shark в бенчмарке AnTuTu. Смартфон должен стать самым главным приобретением для геймеров в этом году.

Телефон получит дисплей 18:9 с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Также смартфон оснастят чипом Snapdragon 845 на восемь ядер и в гигабайтами оперативной памяти.

В тесте AnTuTu смартфон набрал 270 тысяч баллов. Это на сто тысяч больше, чем у Razer Phone.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • геймеры
  • xiaomi
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar