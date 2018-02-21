Xiaomi выпустит самый крутой смартфон для геймеров

Пользователи протестировали Xiaomi Black Shark в бенчмарке AnTuTu. Смартфон должен стать самым главным приобретением для геймеров в этом году.

Телефон получит дисплей 18:9 с разрешением 2160 х 1080 пикселей. Также смартфон оснастят чипом Snapdragon 845 на восемь ядер и в гигабайтами оперативной памяти.