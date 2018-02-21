Геймер подал в суд на Twitch за блокировку его канала

Пользователь остался недоволен решением платформы. Он хочет отстоять свои права в суде.

Геймер Джеймс Варга, известный под псевдонимом Phantoml0rd, подал в суд на Twitch. Игрок считает, что его канал несправедливо заблокировали.

Геймер много времени проводил в CS:GO. Сейчас он требует возмещения морального и материального ущерба от платформы.