Геймер подал в суд на Twitch за блокировку его канала
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Пользователь остался недоволен решением платформы. Он хочет отстоять свои права в суде.
Геймер Джеймс Варга, известный под псевдонимом Phantoml0rd, подал в суд на Twitch. Игрок считает, что его канал несправедливо заблокировали.
Геймер много времени проводил в CS:GO. Сейчас он требует возмещения морального и материального ущерба от платформы.
По словам Twitch, канал был заблокирован из-за того, что геймер часто вёл трансляции с неигровым контентом. Также геймер рекламировал сайты-рулетки.