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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 10:03

Геймер подал в суд на Twitch за блокировку его канала

Фото: &copy;&nbsp;Public Domain Pictures

Фото: © Public Domain Pictures

Пользователь остался недоволен решением платформы. Он хочет отстоять свои права в суде.

Геймер Джеймс Варга, известный под псевдонимом Phantoml0rd, подал в суд на Twitch. Игрок считает, что его канал несправедливо заблокировали.

Геймер много времени проводил в CS:GO. Сейчас он требует возмещения морального и материального ущерба от платформы.

По словам Twitch, канал был заблокирован из-за того, что геймер часто вёл трансляции с неигровым контентом. Также геймер рекламировал сайты-рулетки.

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Сергей Сурепин
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