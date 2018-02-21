Сын создателя Valve работает над игрой, которая заинтересует киберспортсменов
Грей Ньюэлл вдохновляется популярными боевиками. Он делает ориентир на Titanfall и Star Citizen.
Фото: © Titanfall
Сын создателя Valve и Half-Life Гейба Ньюэлла — Грей — рассказал о собственной игре, над которой работает совместно со своей компанией Naetyr. По словам Грея, он вдохновляется множеством популярных проектов.
Игра Грея получила название Fury. Сейчас она находится на ранней стадии разработки. Новый проект будет вдохновлён Titanfall и Star Citizen.
По словам Ньюэлла, его новая игра должна быть очень масштабной. Он обещает, что игра заинтересует киберспортсменов.