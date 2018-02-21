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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 16:35

Банки могут обязать напоминать россиянам о долгах после каждой покупки

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Клиенты банков будут получать сведения через СМС-сообщения или на электронную почту.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает кредитора информировать клиента о размере его текущей задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Норма вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона в случае его принятия.

Согласно поправкам, которые вносятся в закон "О национальной платёжной системе", эта информация будет предоставляться по СМС или электронной почте.

Сейчас же оператор по переводу денежных средств должен информировать клиента о совершении каждой операции, однако не обязан сообщать о задолженности и остатке лимита по кредитной карте.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит исключить заблуждение клиента о возможных средствах для их использования.

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Майя Селезнёва
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