Банки могут обязать напоминать россиянам о долгах после каждой покупки

Клиенты банков будут получать сведения через СМС-сообщения или на электронную почту.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который обязывает кредитора информировать клиента о размере его текущей задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте. Норма вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона в случае его принятия.

Согласно поправкам, которые вносятся в закон "О национальной платёжной системе", эта информация будет предоставляться по СМС или электронной почте.

Сейчас же оператор по переводу денежных средств должен информировать клиента о совершении каждой операции, однако не обязан сообщать о задолженности и остатке лимита по кредитной карте.