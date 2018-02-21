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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 17:22

"Ведёт к войне, а не к миру". В Госдуме осудили закон о реинтеграции Донбасса

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутаты Госдумы заявили, что принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса ведёт к войне. Кроме того, они уверены, что документ свидетельствует о желании Киева "обезлюдить земли", на которых проживают миллионы человек.

— С негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины… ведёт к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине, — говорится в тексте проекта заявления депутатов.

Парламентарии также отмечают, что закон даёт новый импульс охоте на ведьм, чего допустить нельзя.

Согласно документу, неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными", а Россия выступает в качестве "агрессора". Кроме того, этот закон позволяет Петру Порошенко использовать вооружённые силы внутри страны без согласия парламента.

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Янковская Ольга
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