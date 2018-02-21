"Ведёт к войне, а не к миру". В Госдуме осудили закон о реинтеграции Донбасса

Депутаты Госдумы заявили, что принятый Украиной закон о реинтеграции Донбасса ведёт к войне. Кроме того, они уверены, что документ свидетельствует о желании Киева "обезлюдить земли", на которых проживают миллионы человек.

— С негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины… ведёт к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине, — говорится в тексте проекта заявления депутатов.

Парламентарии также отмечают, что закон даёт новый импульс охоте на ведьм, чего допустить нельзя.