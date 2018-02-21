Туроператоров призвали предупреждать россиян об эпидемии гриппа в США
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Ростуризм обратился к туроператорам с призывом предупреждать своих клиентов о том, что в США объявлена эпидемия гриппа из-за резкого роста числа случаев заболевания гриппом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих турпродукты, связанные с посещением США, информировать своих клиентов о рисках заболевания гриппом во время пребывания в этой стране, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Штатах количество человек, у которых диагностировали симптомы гриппа, в три раза превысило допустимый порог. Кроме того, число заболевших продолжает расти.