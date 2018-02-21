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Регион
Опубликовано 21 февраля 2018, 21:32

В Госдуме назвали "исповедью труса" рассказ Порошенко о поездке в Крым в 2014-м

Пётр Порошенко. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Депутат отметил, что на территории полуострова всегда царил закон, даже в дни шаткого положения Украины.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал "исповедью труса" слова президента Украины Петра Порошенко о том, что во время визита в Крым в 2014 году для его жизни существовала "непосредственная угроза".

— Заявление Порошенко (об "угрозе его жизни". — Прим. ред.) — это исповедь труса. Это сейчас он рассказывает о физической угрозе со стороны крымчан, о том, что не было другого выхода, кроме как покинуть полуостров, про полчища российских солдат, — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что крымчане всего лишь "гаркнули на майдановского эмиссара, а у того поджилки затряслись от страха, и он побежал в аэропорт впереди собственного визга".

Бальбек добавил, что на территории полуострова всегда царил закон, даже в дни шаткого положения Украины, а местная милиция фактически "грудью закрыла" Порошенко от недовольных крымчан.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко во время допроса по делу о госизмене Януковича рассказал, что испугался за свою жизнь во время посещения Крыма в 2014 году.

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Алёна Темирчиева
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