СМИ: В Подгорице неизвестный бросил гранату в сторону Посольства США
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
Неизвестный бросил ручную гранату в сторону американского посольства в столице Черногории, а после ещё одной подорвал себя. Об этом сообщают местные СМИ.
По их данным, на место инцидента быстро приехала полиция и оцепила территорию. Всю информацию о случившемся пообещали предоставить днём в четверг.
Тем временем на сайте дипмиссии США в Черногории размещено сообщение, в котором граждан США просят избегать территории у посольства до дальнейшего уведомления.