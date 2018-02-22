СМИ: В Подгорице неизвестный бросил гранату в сторону Посольства США

Неизвестный бросил ручную гранату в сторону американского посольства в столице Черногории, а после ещё одной подорвал себя. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на место инцидента быстро приехала полиция и оцепила территорию. Всю информацию о случившемся пообещали предоставить днём в четверг.