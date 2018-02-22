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Регион
Опубликовано 22 февраля 2018, 06:00

СМИ: В Подгорице неизвестный бросил гранату в сторону Посольства США

Фото: &copy; РИА Новости/Руслан Кривобок

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Неизвестный бросил ручную гранату в сторону американского посольства в столице Черногории, а после ещё одной подорвал себя. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, на место инцидента быстро приехала полиция и оцепила территорию. Всю информацию о случившемся пообещали предоставить днём в четверг.

Тем временем на сайте дипмиссии США в Черногории размещено сообщение, в котором граждан США просят избегать территории у посольства до дальнейшего уведомления.

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Эмила Сидорова
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