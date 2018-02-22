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Регион
Опубликовано 22 февраля 2018, 06:58

США одобрили поставку Швеции четырёх противоракетных установок Patriot

Фото: &copy; Wikipedia

Фото: © Wikipedia

По информации Пентагона, общая сметная стоимость программы ПВО составляет 3,2 миллиарда долларов.

Госдепартамент США одобрил поставку Швеции четырёх противоракетных комплексов обороны Patriot. Об этом сообщает агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Отмечается, что вместе с пусковыми установками Соединённые Штаты могут поставить ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование. Американские специалисты готовы оказать техническое содействие в развёртывании и эксплуатации комплексов ПВО.

По информации ведомства, общая сметная стоимость программы составляет 3,2 миллиарда долларов. Если контракт с США будет заключён, то Швеция станет первой европейской страной, не входящей в НАТО, у которой на вооружении будут стоять Patriot.

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Ирина Иваницкая
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