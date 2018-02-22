Названы самые богатые киберспортивные организации. Ни одной российской

Рейтинг соответствующих организаций составлен с учётом заработанных призовых в киберспорте.

Призовые фонды крупных турниров по киберспорту достигают нескольких миллионов долларов. Например, в прошлом году общий объём призовых на чемпионате мира по Dota 2 превысил 20 миллионов долларов — это стало рекордом для индустрии.

Первое место в рейтинге самых богатых киберспортивных организаций заняла нидерландская Teamliquid, основанная в 2000 году. Её состояние оценили в 18,58 миллиона долларов. На втором месте — американская Evil Geniuses с 16,8 миллиона долларов призовых. Третье место заняла китайская Newbee — 12,3 миллиона долларов.