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Регион
Опубликовано 22 февраля 2018, 07:30

Названы самые богатые киберспортивные организации. Ни одной российской

Фото &copy;&nbsp;Teamliquid

Фото © Teamliquid

Рейтинг соответствующих организаций составлен с учётом заработанных призовых в киберспорте.

Призовые фонды крупных турниров по киберспорту достигают нескольких миллионов долларов. Например, в прошлом году общий объём призовых на чемпионате мира по Dota 2 превысил 20 миллионов долларов — это стало рекордом для индустрии.

Первое место в рейтинге самых богатых киберспортивных организаций заняла нидерландская Teamliquid, основанная в 2000 году. Её состояние оценили в 18,58 миллиона долларов. На втором месте — американская Evil Geniuses с 16,8 миллиона долларов призовых. Третье место заняла китайская Newbee — 12,3 миллиона долларов.

При этом ни одна из российских организаций не вошла в список 15 самых богатых, а украинская Natus Vincere заняла 11-ю строчку рейтинга — 6,95 миллиона долларов.

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Сергей Сурепин
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