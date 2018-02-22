Компания Sony хочет разорить геймеров. Началась крупная распродажа игр для PS4
Японская корпорация в очередной раз обновила скидки на ряд крупных игр, мимо которых невозможно пройти.
Фото © Flickr/Leon Terra
Компания Sony начала новую распродажу в цифровом магазине PlayStation Store. Теперь геймерам доступно множество крупных игр со скидками.
Что купить:
- Yakuza Kiwami — 999 рублей
- Sniper Elite 4 — 1599 рублей
- Just Cuase 3 — 574 рубля
- Mafia 3 — 999 рублей
- Metro Redux — 539 рублей
Распродажа продлится до 8 марта.
К сожалению, это пока единственная распродажа среди компаний — производителей консолей. Американская Microsoft и японская Nintendo пока не балуют поклонников видеоигр, чем рискуют потерять лояльность аудитории.