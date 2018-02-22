Компания Sony хочет разорить геймеров. Началась крупная распродажа игр для PS4

Компания Sony начала новую распродажу в цифровом магазине PlayStation Store. Теперь геймерам доступно множество крупных игр со скидками.

К сожалению, это пока единственная распродажа среди компаний — производителей консолей. Американская Microsoft и японская Nintendo пока не балуют поклонников видеоигр, чем рискуют потерять лояльность аудитории.