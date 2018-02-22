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Регион
Опубликовано 22 февраля 2018, 08:55

В образовательном режиме Assassin’s Creed статуям прикрыли интимные места

Информацией о цензуре поделились геймеры, которые тут же начали изучать новый контент игры.

Фото &copy;&nbsp;Ubisoft

Фото © Ubisoft

Геймеры начали делиться первыми впечатлениями о новом режиме для Assassin’s Creed Origins — Discovery Tour. Оказалось, что в достоверном историческо-образовательном режиме игры можно найти множество условностей и неточностей.

Первые игроки обратили внимание на странность, которой не было в оригинале. Разработчики решили ввести цензуру и прикрыли обнажённые статуи. Теперь на причинных местах красуются морские раковины.

Скорее всего, к этому решению Ubisoft пришла для того, чтобы сделать свой продукт подходящим для всех возрастов. Режим Discovery Tour создавался для преподавателей в самых разных учебных заведениях и для самой разной аудитории.

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Сергей Сурепин
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