В образовательном режиме Assassin’s Creed статуям прикрыли интимные места

Геймеры начали делиться первыми впечатлениями о новом режиме для Assassin’s Creed Origins — Discovery Tour. Оказалось, что в достоверном историческо-образовательном режиме игры можно найти множество условностей и неточностей.

Первые игроки обратили внимание на странность, которой не было в оригинале. Разработчики решили ввести цензуру и прикрыли обнажённые статуи. Теперь на причинных местах красуются морские раковины.