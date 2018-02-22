В образовательном режиме Assassin’s Creed статуям прикрыли интимные места
Информацией о цензуре поделились геймеры, которые тут же начали изучать новый контент игры.
Фото © Ubisoft
Геймеры начали делиться первыми впечатлениями о новом режиме для Assassin’s Creed Origins — Discovery Tour. Оказалось, что в достоверном историческо-образовательном режиме игры можно найти множество условностей и неточностей.
Первые игроки обратили внимание на странность, которой не было в оригинале. Разработчики решили ввести цензуру и прикрыли обнажённые статуи. Теперь на причинных местах красуются морские раковины.
Скорее всего, к этому решению Ubisoft пришла для того, чтобы сделать свой продукт подходящим для всех возрастов. Режим Discovery Tour создавался для преподавателей в самых разных учебных заведениях и для самой разной аудитории.