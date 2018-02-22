Фильму про ёжика Соника назначили дату выхода. Над ним работают авторы "Дэдпула"

Полнометражный фильм про ёжика Соника выйдет 15 ноября 2019 года. Проект планировали запустить в производство ещё четыре года назад, однако Sony Pictures отказалась от ленты, а права перешли Paramount.

Будущий фильм объединит в себе не только съёмку с участием реальных актёров, но и компьютерную графику. Режиссёром ленты выступит Джефф Фоулер, для которого это будет первая полнометражная картина. До этого он работал над фильмом "Там, где живут чудовища" по одноимённой детской книге, где отвечал за анимацию героев.