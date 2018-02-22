Двенадцатилетний стример стал звездой, и его дом штурмовал спецназ

Последние несколько дней — одни из самых ярких в жизни 12-летнего Питера Варади, известного в Сети под псевдонимом Rolly Ranchers. Сначала на канал начинающего стримера подписалось сто тысяч человек, а уже на выходных он стал жертвой "сваттинга" — шутники вызвали в дом юного геймера отряд американского спецназа.

Хронология событий: во время трансляции популярной игры Fortnite малолетний стример попал в команду с популярным YouTube-блогером Cizzorz. Он оценил профессионализм молодого коллеги, а также его целеустремлённость. В итоге звезда YouTube попросила своих подписчиков помочь 12-летнему геймеру, подписавшись на его канал. Итог — почти сто тысяч поклонников за раз.

Юный стример был несказанно рад такому вниманию, однако уже в воскресенье слёзы радости сменились паникой. Дело в том, что один из "хейтеров" Варади вызвал к нему домой отряд спецназа. Недоброжелатель сообщил, что стример и его мать собираются покончить жизнь самоубийством.